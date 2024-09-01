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Царьград

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112: В районе Патриарших прудов в Москве произошла массовая драка с перестрелкой

112: В районе Патриарших прудов в Москве произошла массовая драка с перестрелкой

Группа мужчин устроила перестрелку на Патриарших прудах в Москве.В элитном ресторане «Аист» на Патриарших прудах в Москве произошел конфликт между группой мужчин.

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