Внук Громыко переплюнул деда: "Какое их собачье дело!"

Малк

Немного даже зябко от того, что начали мы как всегда очень шустро и, по-хорошему, нагло (как это делалось в СССР), но вот когда-то же уйдёт Путин и что?! У нас ведь как только меняется хозяин главного кабинета в стране, так сразу начинается критика всего, что им сделано! Опять всё переделываем и перекраиваем... Как-бы вот не сгинули в небытие все наработки, как внутри страны, так и за рубежом!!!