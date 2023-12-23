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Закон и Порядок

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Внук Громыко переплюнул деда: "Какое их собачье дело!"

Внук Громыко переплюнул деда: "Какое их собачье дело!"

Андрей Андреевич Громыко считается лучшим министром иностранных дел в нашей истории.

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Комментарии
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НС
Николай Степанов
Молодец ! Дед бы им гордился .
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14 час.
Малк
Немного даже зябко от того, что начали мы как всегда очень шустро и, по-хорошему, нагло (как это делалось в СССР), но вот когда-то же уйдёт Путин и что?! У нас ведь как только меняется хозяин главного кабинета в стране, так сразу начинается критика всего, что им сделано! Опять всё переделываем и перекраиваем... Как-бы вот не сгинули в небытие все наработки, как внутри страны, так и за рубежом!!!
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14 час.
Александр Рожков
Да. Это печально! Вот и наработки Горбачева и Ельцина сгинули. Или не все потеряно? А кто привел Горбачева к власти не подскажите? А вот сын Громыко утверждал, что это сделал его отец.
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13 час.

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