«Из-за травли хотел уйти из баскетбола». Джей Джей Редик был одним из самых ненавидимых людей в NCAA

Студенческий чемпионат безжалостен. Если на матчи НБА зрители ходят как на шоу, то на игры студенческих команд – чтобы всеми способами утвердить преданность альма-матер и как минимум вербально уничтожить соперников.
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