Вернуть исторический облик. Когда в Барнауле отреставрируют аварийную поликлинику № 2

Здание построено в 1936 году и с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали Проект реставрации поликлиники № 2 / Фото: Александр Деринг Старое здание поликлиники № 2 на проспекте Калинина, 16, в ближайшие годы ждет реставрация.