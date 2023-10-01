Вернуть исторический облик. Когда в Барнауле отреставрируют аварийную поликлинику № 2

Здание построено в 1936 году и с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали Проект реставрации поликлиники № 2 / Фото: Александр Деринг Старое здание поликлиники № 2 на проспекте Калинина, 16, в ближайшие годы ждет реставрация.
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