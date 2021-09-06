Ультратонкий планшет Realme Pad показали с разных сторон на официальных изображениях

Компания Realme опубликовала ещё несколько официальных изображений своего первого планшета под названием Realme Pad, который оснащён экраном диагональю 10,4 дюйма разрешением 2000 х 12000 пикселей, занимающим 82,5% площади фронтальной панели.
Компания Realme опубликовала ещё несколько официальных изображений своего первого планшета под названием Realme Pad, который оснащён экраном диагональю 10,4 дюйма разрешением 2000 х 12000 пикселей, занимающим 82,5% площади фронтальной панели.
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