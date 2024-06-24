В Дагестане, по предварительной оценке, сейчас находится около 5 тыс. организованных туристов, сообщил «Вестнику АТОР» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
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В Дагестане, по предварительной оценке, сейчас находится около 5 тыс. организованных туристов, сообщил «Вестнику АТОР» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.