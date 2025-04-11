НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

409 подписчиков

Новый рекорд для золота – цены впервые преодолели планку в 3 200 долларов

Новый рекорд для золота – цены впервые преодолели планку в 3 200 долларов

Новый рекорд для золота – цены впервые преодолели планку в 3 200 долларов Татьяна АрестоваНа торгах 11 апреля цены на золото выросли, впервые преодолев важный уровень 3 200 долларов за унцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх