Выручка кредитных рейтинговых агентств выросла на 15% за счет роста клиентов 

Выручка четырех российских кредитных рейтинговых агентств (КРА) в 2023 году выросла на 15,5% по сравнению с показателем годом ранее, до почти 1,5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчеты прозрачности агентств.
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