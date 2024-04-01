Выручка кредитных рейтинговых агентств выросла на 15% за счет роста клиентов 

Выручка четырех российских кредитных рейтинговых агентств (КРА) в 2023 году выросла на 15,5% по сравнению с показателем годом ранее, до почти 1,5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчеты прозрачности агентств.