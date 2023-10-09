NYT: разведка Израиля не получала данных о подготовке нападения ХАМАС

РИАМО - 9 окт. The New York Times (NYT) со ссылкой на американских и израильских чиновников заявило, что разведка Израиля не была предупреждена о подготовке вторжения палестинского исламистского движения ХАМАС, сообщает РБК.
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