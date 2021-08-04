Первый построенный на Дальнем Востоке под инвестквоты краболов вышел в море на испытания

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Первое судно-краболов, построенное на Дальнем Востоке в рамках программы инвестиционных квот на добычу краба, вышло в море на заводские испытания, сообщает в среду пресс-служба судостроителя - АО "Восточная верфь".