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Первый построенный на Дальнем Востоке под инвестквоты краболов вышел в море на испытания

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Первое судно-краболов, построенное на Дальнем Востоке в рамках программы инвестиционных квот на добычу краба, вышло в море на заводские испытания, сообщает в среду пресс-служба судостроителя - АО "Восточная верфь".

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