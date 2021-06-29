Закон и Порядок

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Диктат «бензоколонки» или шах и мат вам, евротушканчики

Диктат «бензоколонки» или шах и мат вам, евротушканчики

Американский импорт российской нефти достиг рекордного уровня и даже превысил импорт из Саудовской Аравии.

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Леонид Руси
Да ясно всё... Пиндосия хочет обанкротить конкурентов, а потом всё забрать даром... как это было при Гайдаре. Ну а население России уже всем в Гейропе и Пиндосии надоело... Их в крематорий... и тогда все они заживут замечательно... Мы живём... и мешаем их захватить ресурсы нашей страны, своим существованием. Как хорошо стало в Америке когда были уничтожены все индейцы, а на работу из Африки были приглашены товарищи негры... в кандалах...

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