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"... В активном поиске"?

"... В активном поиске"?

— Чтоб твоей этой подруги, Машки Петровой, ноги больше в нашем доме не было! — заявил муж двадцативосьмилетней Наталье.

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Елена игрик
Все просто: те, кому хронически не везет или упустили СВОЮ возможность, (и женщины, и мужчины), осуждают и завидуют; кто не упускает - вызывает зависть и получает удовольствие. Мне так нравится, вот, допустим, с момента совершеннолетия и до, скажем, 23 (теоретически) лет, у нее было, абстрактно, 20 мужчин. Да, кошмар, шалава!!!)))) За 60 месяцев - это в среднем по статистике один в три месяца - ну не сошлись люди! А мужчина в юности держит верность даже бывшей подружке три месяца?)))))) Не смешите свои подковы. Короче, хорош херню молоть.
Лилия
У меня только один вопрос к Наталье - Вам зачем такая подруга нужна? Если Вам уже собственный муж сказал, что не место ей в Вашем доме? Вы чего дожидаетесь? Чтобы она Вашего мужа соблазнила или чтобы он вообще другую себе нашёл у которой таких подруг нет?

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