Канье Уэст прибыл в Москву, чтобы отпраздновать день рождения дизайнера Гоши Рубчинского

Вчера стало известно, что известный американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву. Новость быстро распространилась по социальным сетям, где пользователи активно обсуждают возможные планы звезды на время его пребывания в городе.
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