Пора в отпуск, но куда поехать, чтобы здоровье не подвело, особенно, если у вас есть хронические заболевания? Кому показан, а кому опасен климат Крыма, Абхазии, Турции, Туниса и других популярных у россиян курортов, разбирались с экспертами.
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