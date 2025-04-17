Пора в отпуск, но куда поехать, чтобы здоровье не подвело, особенно, если у вас есть хронические заболевания? Кому показан, а кому опасен климат Крыма, Абхазии, Турции, Туниса и других популярных у россиян курортов, разбирались с экспертами.