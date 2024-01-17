Путин поручил правительству изучить тюменский опыт по медпомощи бездомным

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Правительству РФ, совместно с комиссией Государственного Совета по направлению «Здравоохранение», изучить опыт Тюменской области в предоставлении медицинской помощи бездомным и рассмотреть возможность внедрения этого опыта в других регионах России.