Внезапно, — никто же и подумать не мог?! — оказалось: собственные страховые и логистические компании (в совокупности, тот самый "теневой флот Путина") и компании из дружественных стран дерут за перевозку сильно меньше, чем их американские и (в большей степени) британские конкуренты.
Россия "обворовала" достопочтенных сэров
Комментарии
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Sergiy Che
Надо под энто дело альтернативный "Ллойду" лондонскому, свой страховой судовой регистр где-нить в СПб запузыривать срочно и "все флаги в гости будут к нам!!" как говаривал Петро перший!.... 😉
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21 час.
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