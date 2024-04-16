Эксперты выяснили, о каких опциях в машине мечтают россияне

Опрос автовладельцев провела страховая компания «Росгосстрах». Несмотря на то, что выбрать можно было даже те опции, которых не существует в природе, на первом месте по популярности оказался дистанционный запуск.
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