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Тагир Уланбеков победил Нейтена Манесса на UFC Vegas 64

Российский боец наилегчайшего дивизиона UFC Тагир Уланбеков одержал победу на турнире в Лас-Вегасе. На UFC Vegas 64 Уланбеков победил удушающим приемом (гильотина) в первом раунде Нейтена Манесса.

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