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Финский политолог Малинен: Переговоры как можно скорее и на всех условиях России

Конфликт на Украине должен завершиться на условиях России. Такое мнение выразил доцент экономики Хельсинкского университета, эксперт в области геополитики Туомас Малинен в своем блоге на платформе Substack, сообщает РИА Новости.

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