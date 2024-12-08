Конфликт на Украине должен завершиться на условиях России. Такое мнение выразил доцент экономики Хельсинкского университета, эксперт в области геополитики Туомас Малинен в своем блоге на платформе Substack, сообщает РИА Новости.
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