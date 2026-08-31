Сила в правде
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Сила в правде

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К 2030 году у НАТО будет больше танков, а у России якобы не хватит смелости. Доктрина 2020 года и история маломощных зарядов это опровергают

К 2030 году у НАТО будет больше танков, а у России якобы не хватит смелости. Доктрина 2020 года и история маломощных зарядов это опровергают

Британия и Франция готовятся к войне с Россией и успокаивают обывателя: ядерное оружие Москва не применит.

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Andrey B-V

Кто сказал эту чушь, что Россия по Англии и Франции ядерное оружие не применит? Это бред сивой кобылы! Не дай Бог, конечно, но если что, то Англия просто исчезнет в пучине морской, а Франция станет похожа, и даже очень на, спутник планеты Земля - Луну, с той разницей что на Луне нет такого уровня радиации. Ни Лондон с его музеями и памятниками, ни Париж с его Лувром и Нотер-Дамом для граждан РФ ни ценности, ни особого интереса, за редким исключением (чиновники и олигархи), не представляют, особенно для товарищей генералов и офицеров РВСН, по этому рука не дрогнет все эти "ШЫДЭВРЫ МЫРОВОЙ КУЛЬ-ТУРЫ " помножить на ноль.