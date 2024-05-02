Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 781 подписчик

"ОТВЕТКА" ОТ РОССИИ ПРИЛЕТЕЛА": ФИНСКИЙ ВОПРОС И РУССКИЙ ОТВЕТ ГЛАЗАМИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ

"ОТВЕТКА" ОТ РОССИИ ПРИЛЕТЕЛА": ФИНСКИЙ ВОПРОС И РУССКИЙ ОТВЕТ ГЛАЗАМИ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ

Финляндия с 2022 года приняла позицию коллективного Запада в отношениях с Россией. А теперь, спустя два года, простые финны сложили два и два - поняли, что без русских сытной жизни не будет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх