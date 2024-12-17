В США заявили, что им есть, чем сбить «Орешник»

Америка явно начала психовать: когда у России есть оружие, способное поставить на колени Европу, а большой заокеанский брат даже в теории ничего не может с этим поделать (потому что на практике — он ещё и не хочет), то это плохо уже не для репутации Европы, а для репутации гегемона! И как только в США эту мысль додумали — тут же развели бурную информационную деятельность.