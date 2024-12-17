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В США заявили, что им есть, чем сбить «Орешник»

В США заявили, что им есть, чем сбить «Орешник»

Америка явно начала психовать: когда у России есть оружие, способное поставить на колени Европу, а большой заокеанский брат даже в теории ничего не может с этим поделать (потому что на практике — он ещё и не хочет), то это плохо уже не для репутации Европы, а для репутации гегемона! И как только в США эту мысль додумали — тут же развели бурную информационную деятельность.

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Комментарии
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n
nyha
так давайте и попробуем....
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22 час.
Александр
Да-да. Лазерное оружие в космосе, мы были на луне, абрамс самый танк... ну и т.д.
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22 час.

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