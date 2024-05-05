Стас Михайлов вновь обратился к оскорбившей его Алле Пугачевой

Певец Стас Михайлов недавно отметил свое 55-летие, выступив перед 11-тысячной аудиторией. Среди зрителей были и родители Михайлова, которые рассказали о расстройстве из-за конфликтов, в которые втягивают их сына.
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