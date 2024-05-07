Тильки в руську!

К посту Херсонские куркули на украинском языке учат любить Россию, вызвавшему бурное одобрение, прислали чуть ли не двести комментариев, и один из них был таков:"В норме простонародью даже в страшном сне не может присниться, чтобы все вокруг, включая руководство, дворянство, священство, профессуру, перешли на его сельский говор и начали на нём писать книги, учить в школах и служить в церквях (за такие попытки в ХІХ веке мужики нередко даже били народовольцев).