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Луи Робитайл возглавил фарм «Авангарда» в ВХЛ – «Омские Крылья». Контракт с канадским тренером подписан на 2 сезона

Луи Робитайл возглавил фарм «Авангарда» в ВХЛ – «Омские Крылья». Контракт с канадским тренером подписан на 2 сезона

Контракт с 43-летним канадским специалистом подписан на 2 сезона. Тренерский штаб команды будет сформирован заново, имена помощников Робитайла будут объявлены позднее.

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