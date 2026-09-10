Ушаков: отдельной встречи Путина и Си Цзиньпина на полях БРИКС не запланировано

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Отдельной полноформатной встречи лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС в Нью-Дели не запланировано, но они смогут пообщаться на ногах.
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