Пока вы спали: Венгрия об изменении ядерной доктрины РФ и отступление ВСУ в Курахово

Европа, читай своего писателя Сёрен Кьеркегора, он пишет про Вас! Или книгу покойного Бенедикта XVI. Он был достаточно внимательным и глубоким человеком, богословски образованным, о вызовах современного мира, что вообще осталось от христианства. Он Ваш европейский современник!

Игорь Максаков

Когда еврей Клишас, бывший правой рукой Чубайса, когда тот возглавлял фонд имущества России, а затем замом у Потанина, когда прикарманивали Норникель, сейчас депутат ГД и курирует Конституционный Суд РФ, тогда кто мы все, русские, и за кого нас держат в нашей стране?