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Пока вы спали: Венгрия об изменении ядерной доктрины РФ и отступление ВСУ в Курахово
Комментарии
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Владимир Соловьев
Европа, читай своего писателя Сёрен Кьеркегора, он пишет про Вас! Или книгу покойного Бенедикта XVI. Он был достаточно внимательным и глубоким человеком, богословски образованным, о вызовах современного мира, что вообще осталось от христианства. Он Ваш европейский современник!
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18 час.
Т
Тамара
Верно сказано.
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16 час.
Игорь Максаков
Когда еврей Клишас, бывший правой рукой Чубайса, когда тот возглавлял фонд имущества России, а затем замом у Потанина, когда прикарманивали Норникель, сейчас депутат ГД и курирует Конституционный Суд РФ, тогда кто мы все, русские, и за кого нас держат в нашей стране?
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13 час.
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