Экс-сотрудник Anthropic сравнил сверхмощный ИИ с разумом пришельца

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Бывший исследователь Anthropic Джейкоб Коксон в эфире телеканала ABC News 13 сентября сравнил сверхмощный искусственный интеллект с разумом инопланетной цивилизации.
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