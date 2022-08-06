Массовые отключения света ждут ростовчан на следующей неделе

Уже с 09.00 мск 8 августа свет отключат в домах: Конституционная, 47-63, 48-58; Курчатова, 31-63; Угловой, 1-31, 2-20; 20-летия Октября, 77, 58-64; 2-я Володарского, 156, 164/17, 197-215, 251; Думчёва, 5, 5а, 6-8; 1-я Круговая, 92; Кузнечная, 248-338, 273-347; Магнитогорская, 176-196; Минаева, 41-45, 30-34; Матросова, 35; Портовая, 254-334, 263/76, 236; 1-й Поселковый, 30, 7а; 2-й Поселковый, 11-13; Салютина, 13; Коммунистический, 23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 25, 25/1, 25/2, 25/3; 2-я Краснодарская, 78/3, 145/3; Шоссейная, 51-97, 146-180.
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