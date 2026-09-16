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Стабильную One UI 9 для Galaxy S23 заметили на сервере Samsung

Стабильную One UI 9 для Galaxy S23 заметили на сервере Samsung

Пока что пользователи остаются на One UI 8.5 Инсайдер Tarun Vats сообщил, что на серверах Samsung замечена новая сборка One UI 9 для Galaxy S23 — GZI8 (сборка S918BXXUAGZI8).

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