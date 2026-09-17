Путин: предприятия России работают устойчиво

Президент России Владимир Путин заявил, что предприятия страны работают устойчиво. «Отечественные компании, предприятия работают устойчиво, это видно и по ситуации на рынке труда», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.
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