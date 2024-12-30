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Шашков об уходе из «Сибири»: «Не договорились по финансам. Шансы остаться были. Я ждал, какое решение примет руководство: продавать или договариваться»

В декабре новосибирский клуб обменял права на 25-летнего нападающего в «Автомобилист». Игрок выступал за «Сибирь» с 2018 года.

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