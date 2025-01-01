Александр Беглов поздравил с Новым годом жителей Мариуполя

По словам губернатора, два города-побратима стали еще ближе друг другу Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Мариуполя с Новым годом и Рождеством Христовым, передает пресс-служба Смольного.
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