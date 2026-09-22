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«Анжи» сыграет с «Юнисоном», Fight Nights против «По Пиву». Расписание 5-го тура второго дивизиона Кубка Лиги

Расписание 5-го тура второго дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги. WINLINE Кубок Лиги , второй дивизион, 5-й тур 26 сентября, суббота « Анжи » – «Юнисон».

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