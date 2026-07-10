Trump Administration Launches Major H-1B Visa Fraud Investigation Via American Greatness, The Trump administration has launched its first major investigation into alleged fraud involving H-1B and PERM visa programs, expanding its effort to combat immigration-related fraud and protect American workers.
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