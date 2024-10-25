Украина покончила с ООН: Генсек Гутерриш внесен в «расстрельный список» Киева

Мир ждёт битва «гостей из будущего» — наша Алиса Селезнёва против их Терминатора Организация Объединенных Наций и ее нынешний генсек Антониу Гутерриш в последнее время все чаще оказываются в центре политических скандалов.
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