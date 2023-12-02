"На резонный вопрос, почему два, а не десять - ответа пока нет", - Кирилл Кабанов о проблемах миграции.

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Комментарии
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Людмила Редько
Да в самом деле, чего переживать? Ну перерезал горло девушке один такой у нас в городе, прямо в центре города. Нормально так, обычное дело
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1 час.
Николай Арзамасцев
Что бы не выглядеть болтуном, сформулируй проблему, которую тебе создал Марат Хуснуллин?
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1 час.
YYYYYYY XXXXXXX
не нужны нам эти кишлачники, они сейчас дестабилизируют обстановку в России, а по команде своих радикалов эта армия может начать резню. Нам мало писали и говорили о том, как они вырезали наших соотечественников в 90-е, мы этого хотим???
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31 мин.

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