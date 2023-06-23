Первый фирменный магазин мороженого "Урса" распахнул свои двери в столице ДФО

Первый фирменный магазин мороженого "Урса" открылся в столице ДФО. Торговая точка на улице Пограничной, рядом с главным входом на стадион "Динамо", распахнула свои двери 21 июня.
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