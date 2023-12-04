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Нефтебаза в Луганске горела из-за ночной атаки со стороны ВСУ

Нефтебаза в Луганске горела из-за ночной атаки со стороны ВСУ

Огонь охватил Луганскую нефтебазу минувшей ночью. Причиной стала атака беспилотниками со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на военную комендатуру Луганской народной республики (ЛНР).

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