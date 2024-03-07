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Черепица керамическая: в чем плюсы и минусы такой кровли?

Черепица керамическая: в чем плюсы и минусы такой кровли?

В течение ста, а то и ста пятидесяти лет крыша здания не потребует капитального ремонта. Неужели такое возможно? Разумеется, да: ведь таков обычный срок службы качественной черепицы.

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Комментарии
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Сергей Закерничный
Сегодня кирпич разучились изготавливать, а черепицу и подавно. А запроектировать несущую конструкцию под нее все &quot;мастера&quot;. Посмотрим (если доживем) лет через 20 - 30 как будут вести &quot;быстровозводимые&quot; мини небоскребы в Москве.
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