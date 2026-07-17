Bild: сын участника покушения на Гитлера получил €175 тысяч за ампутацию ноги

Сын причастного к покушению на Гитлера полковника Вермахта барон Виссель Фрейтаг фон Лорингофен подал иск к федеральной земле Бавария из-за частичной потери ноги в результате несчастного случая в Мюнхенском Английском саду.
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