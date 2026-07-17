Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 756 подписчиков

Bild: сын участника покушения на Гитлера получил €175 тысяч за ампутацию ноги

Bild: сын участника покушения на Гитлера получил €175 тысяч за ампутацию ноги

Сын причастного к покушению на Гитлера полковника Вермахта барон Виссель Фрейтаг фон Лорингофен подал иск к федеральной земле Бавария из-за частичной потери ноги в результате несчастного случая в Мюнхенском Английском саду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии