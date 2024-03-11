«Оппенгеймер» стал лучшим фильмом года по версии кинопремии «Оскар»

Биографический фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана на 96-й церемонии вручения кинопремии «Оскар», прошедшей в Лос-Анджелесе, взял главную награду и стал лучшим фильмом года по версии Американской киноакадемии.
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