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«Оппенгеймер» стал лучшим фильмом года по версии кинопремии «Оскар»

«Оппенгеймер» стал лучшим фильмом года по версии кинопремии «Оскар»

Биографический фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана на 96-й церемонии вручения кинопремии «Оскар», прошедшей в Лос-Анджелесе, взял главную награду и стал лучшим фильмом года по версии Американской киноакадемии.

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