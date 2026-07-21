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Марино продлил контракт с «Ютой» на 8 лет, кэпхит – 6,75 млн долларов. У защитника 36 (4+32) очков и показатель полезности «+42» в прошлой регулярке НХЛ

Джон Марино продлил контракт с «Ютой».  Клуб НХЛ объявил о подписании нового восьмилетнего контракта с американским защитником.

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