Страна и люди
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Страна и люди

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Аргентина передаст Украине 2 российских вертолета Ми-171Е

Аргентина передаст Украине 2 российских вертолета Ми-171Е

Аргентина передаст Украине выведенные из эксплуатации российские вертолеты Аргентина решила передать Украине два выведенных из эксплуатации российских вертолета Ми-171Е, которые она приобрела в 2011 году в гражданских целях.

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