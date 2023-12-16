Аргентина передаст Украине 2 российских вертолета Ми-171Е

Аргентина передаст Украине выведенные из эксплуатации российские вертолеты Аргентина решила передать Украине два выведенных из эксплуатации российских вертолета Ми-171Е, которые она приобрела в 2011 году в гражданских целях.
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