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Столица и ряд районов Абхазии остались без электроэнергии из-за непогоды

Столица и ряд районов Абхазии остались без электроэнергии из-за непогоды

Без электричества остались часть Сухума, Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы. Обесточивание произошло из-за повреждения высоковольтной линии в связи с непогодой, сообщает пресс-служба «Черноморэнерго».

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