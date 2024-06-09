Столица и ряд районов Абхазии остались без электроэнергии из-за непогоды

Без электричества остались часть Сухума, Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы. Обесточивание произошло из-за повреждения высоковольтной линии в связи с непогодой, сообщает пресс-служба «Черноморэнерго».
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