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Царьград

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Рейс Краснодар–Москва сел в Оренбурге: пассажиры ждут 11 часов

Рейс Краснодар–Москва сел в Оренбурге: пассажиры ждут 11 часов

Самолёт, летевший из Краснодара в Москву, приземлился на запасном аэродроме в Оренбурге, из-за чего пассажиры проведут там около 11 часов до вылета в столицу.

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