ИИ-война между Маском и OpenAI разгорается

В воскресенье, 17 марта, американский предприниматель Илон Маск опубликовал исходный компьютерный код, лежащий в основе его версии чат-бота с искусственным интеллектом Grok, что стало очередным шагом одного из богатейших людей мира в борьбе за контроль над будущим ИИ, пишет The New York Times.