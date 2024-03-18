Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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ИИ-война между Маском и OpenAI разгорается

ИИ-война между Маском и OpenAI разгорается

В воскресенье, 17 марта, американский предприниматель Илон Маск опубликовал исходный компьютерный код, лежащий в основе его версии чат-бота с искусственным интеллектом Grok, что стало очередным шагом одного из богатейших людей мира в борьбе за контроль над будущим ИИ, пишет The New York Times.

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