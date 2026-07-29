НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

87 подписчиков

Зачем Зеленскому нужно воздушное перемирие

Зачем Зеленскому нужно воздушное перемирие

В официальной информации о состоявшейся вчера встрече Трампа и Зеленского речи о "воздушном перемирии", о которой сообщало ранее Reuters, не шло, но это само по себе ни о чём не говорит – ведь встреча была один на один, без прессы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии