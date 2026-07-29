Зачем Зеленскому нужно воздушное перемирие

В официальной информации о состоявшейся вчера встрече Трампа и Зеленского речи о "воздушном перемирии", о которой сообщало ранее Reuters, не шло, но это само по себе ни о чём не говорит – ведь встреча была один на один, без прессы.
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