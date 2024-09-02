Новый асфальт уложили на пяти улицах Иркутска за выходные

Иркутск преображается благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В выходные проведен ремонт на пяти участках: обновлен асфальт на Ленинградской, Байкальской, Старо-Кузьмихинской улицах, объездной микрорайона Ново-Ленино и 20-м Советском переулке.
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