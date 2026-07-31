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Царьград

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Генерал-майор Петров рассказал о новых методах снабжения армии

Генерал-майор Петров рассказал о новых методах снабжения армии

На передовых позициях русским солдатам предоставляет питание в виде ИРП, не требующих разогрева. Заместитель командующего войсками Московского округа генерал-майор Петров раскрыл детали обеспечения продовольствием, включая использование современных технологий и опыта прошлого.

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