Генерал-майор Петров рассказал о новых методах снабжения армии

На передовых позициях русским солдатам предоставляет питание в виде ИРП, не требующих разогрева. Заместитель командующего войсками Московского округа генерал-майор Петров раскрыл детали обеспечения продовольствием, включая использование современных технологий и опыта прошлого.
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